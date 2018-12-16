2018-12-16T09:19:13+03:00
Общество

Ростовский международный аэропорт «Платов» потратит на борьбу с грызунами и насекомыми 1,7 млн рублей

Займется этим компания из Ставрополя
Александр СТЕПАНОВ
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Подрядчику, к слову, предстоит работать так, чтобы это не отразилось на функциональности воздушной гавани.Подрядчику, к слову, предстоит работать так, чтобы это не отразилось на функциональности воздушной гавани.Фото: Правительство РО
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Борьба с грызунами и насекомыми в ростовском аэропортовом комплексе «Платов» в следующем году обойдется более чем в 1,7 млн рублей.

Причем, конкурс по выбору подрядчика «на выполнение работ по дератизации и дезинсекции объекта», вызвал настоящий ажиотаж: за право сделать это боролись аж девять фирм. В итоге до финиша дошли две, набравшие примерно равное количество баллов, а победителем была признана в итоге компания из Ставрополя.

Итак, согласно условиям техзадания, ей предстоит в течение трех дней с момента поступления заявки из воздушной гавани выполнить необходимые процедуры — то есть вытравить мышей, полевок, крыс, а также ликвидировать мух, комаров, тараканов, муравьев и т. д.

Общая площадь помещений аэропорта — 39,4 тысячи кв. метров, включая VIP-терминал, склад дьюти-фри и проч. Гарантийный срок — весь год.

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