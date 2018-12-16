2018-12-16T10:46:55+03:00
Общество

Семейный криминальный дуэт: в Ростове-на-Дону попали на видео карманные воровки, орудующие в торговых центрах

На записи, выложенной в соцсети, можно наблюдать, как две женщины — предположительно, мать и дочь - крадут кошелек у покупательницы в магазине
Александр СТЕПАНОВ
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Тот момент, когда, как сообщает автор поста в соцсети, произошла кража. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".Тот момент, когда, как сообщает автор поста в соцсети, произошла кража. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".
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В соцсетях появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения в обувном магазине на Северном, на котором, по утверждению выложившей его ростовчанки Виктории М., запечатлены карманные воровки.

- Все произошло в субботу, 15 декабря, примерно в 14.40, в магазине одежды на Королева, - сообщила Виктория. - Две воровки окружили женщину и украли у нее кошелек. Судя по всему, «работают» мама с дочкой, не боясь камер, установленных по всему магазину. Может быть, кто-нибудь (из пользователей соцсетей) узнает в них свою родственницу, соседку, подругу, знакомую, одноклассницу - знайте, кто вас окружает. Одежда яркая, приметная, если увидите их около себя в транспорте, или на рынке, или в магазине - будьте бдительны и осторожны!

На записи все происходит в течение минуты с небольшим: в зале обувного магазина появляются две женщины и, заметив стоящую возле стойки с мужской обувью хорошо одетую покупательницу, переглянувшись, обходят ее с двух сторон. Пока одна, которая в пуховике и и яркой шапке, встав справа от «объекта», перебирает ботинки, отвлекая на себя внимание, вторая, в сером пальто, делает примерно то же самое, но — едва ли вплотную прижимаясь к покупательнице. Потом — за несколько секунд — она опускают руку в сумку женщины, вытаскивает ее обратно (если приглядеться, можно заметить, что она держит в ней какой-то предмет).

Далее обе, еще раз переглянувшись, словно удостоверившись, что все сделано, удаляются, намеренно идя на расстоянии друг от друга.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту случившегося проводится проверка.

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