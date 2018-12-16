Водитель Audi TT, попавшей в ДТП с такси в центре Ростова-на-Дону, выложил в сеть видео момента аварии

СЕГОДНЯ 11:17 2018-12-16T11:17:15+03:00

Дмитрий Эберман хочет найти двух девушек-пешеходов, чудом не попавших под колеса его спортивного купе, и подарить им цветы

Изменить размер текста: A A

Водитель спортивного купе Audi TT, который попал в аварию с такси в центре Ростова-на-Дону в минувшую субботу, 8 декабря, разыскивает двух девушек-пешеходов, чудом уцелевших в том ДТП.

Для этого молодой человек, назвавшийся Дмитрием Эберманом, даже записал видеообращение на фоне своего разбитого автомобиля, к которому прикрепил и запись самого момента столкновения.

На ролике видно, как две машины, столкнувшись на перекрестке ул. Б. Садовой и пер. Братского, пролетают с двух сторон буквально в полуметре от замершей на тротуаре перед проезжей частью девушкой, а затем «Ауди» еще и врезается в стену здания магазина — и тоже невероятным образом не задевает еще одну девушку, проходившую мимо.

- Хочу подарить им цветы, - утверждает Дмитрий, - извиниться и закрыть этот вопрос. И хочу еще найти того водителя такси, второго участника аварии. Тот негатив, то вранье в СМИ, которые были, это просто жесть.

ДТП, напомним, произошло в минувшую субботу, 8 декабря днем на пересечении Б. Садовой и Братского. В ГИБДД сообщили, что Правила дорожного движения нарушил водитель такси, который начал поворачивать налево, предварительно не убедившись в безопасности маневра, и в него врезалась ехавшая по встречке «Ауди».

Очевидцы же в соцсетях утверждали, что не правы оба: в момент столкновения уже загорался красный на Б. Садовой и тому, и другому, но споркар на скорости пытался проскочить перекресток, а таксист — хотел успеть повернуть.