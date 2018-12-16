Жители Красного Сулина возмущены кривой Новогодней елкой без макушки, установленной на одной из площадей
В одном из поселков, входящих в состав Красного Сулина, установили Новогоднюю ель, смотреть на которую, как признаются местные, без содрогания не получается.
- Вот такая «красавица» появилась в поселке Н-ГРЭС... - бурно обсуждают фото, появившееся в пабликах, пользователи соцсетей. - Лучше бы вообще ничего не ставили, не позорились. Убожество!
Некоторые, к слову, задались логичным вопросом: сколько же администрация (города или района) заплатила из бюджета за появление этого «чуда» - лысой и кривой.
- Макушки нет и много обломанных веток — ужас! - возмущаются красносулинцы.
Некоторые, кстати, при этом вспомнили, что неподалеку от местонахождения новогоднего дерева проживает и районный глава Николай Альшенко, призвав его обратить внимание и высказать свое мнение о «подарке».
Правда, комментарием местных властей «КП» - Ростов-на-Дону» пока не обладает.