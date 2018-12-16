Владелец раритетного набора глазных протезов XIX века два месяца не может продать свою коллекцию

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-16T13:03:23+03:00

Предложение появилось на сайте бесплатных объявлений уже во второй раз, но — по той же самой цене

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Ростовчанин Сергей уже который месяц подряд все никак не может найти покупателей на оригинальную коллекцию, которой он владеет, а именно — на набор глазных протезов 19-го века в оригинальной, как утверждает продавец, коробке.

В первый раз объявление, выставленное на сайте бесплатных Интернет-объявлений, обратило на себя внимание в октябре, однако, судя по всему, продать искусственные глаза тогда не удалось. И вот оно же, только еще с куском текста, переведенным на английский, появилось повторно.

- Предлагается набор стеклянных протезов всемирно известной немецкой фирмы Ludwig Muller-Uri основанной в 19-м веке, - говорится в объявлении. - Он состоит из 50 протезов (один утерян) в оригинальной коробке. Безусловно очень редко встречается.

Зрелище не для слабонервных, конечно, но продавец уверен, что коллекция должна заинтересовать истинных ценителей раритетов. Стоит она, правда, недешево — 590 тысяч рублей: первоначальную цену, таким образом, ее владелец решил не снижать.