Владелец раритетного набора глазных протезов XIX века два месяца не может продать свою коллекцию
Ростовчанин Сергей уже который месяц подряд все никак не может найти покупателей на оригинальную коллекцию, которой он владеет, а именно — на набор глазных протезов 19-го века в оригинальной, как утверждает продавец, коробке.
В первый раз объявление, выставленное на сайте бесплатных Интернет-объявлений, обратило на себя внимание в октябре, однако, судя по всему, продать искусственные глаза тогда не удалось. И вот оно же, только еще с куском текста, переведенным на английский, появилось повторно.
- Предлагается набор стеклянных протезов всемирно известной немецкой фирмы Ludwig Muller-Uri основанной в 19-м веке, - говорится в объявлении. - Он состоит из 50 протезов (один утерян) в оригинальной коробке. Безусловно очень редко встречается.
Зрелище не для слабонервных, конечно, но продавец уверен, что коллекция должна заинтересовать истинных ценителей раритетов. Стоит она, правда, недешево — 590 тысяч рублей: первоначальную цену, таким образом, ее владелец решил не снижать.