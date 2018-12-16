2018-12-16T15:15:59+03:00
Общество

В ростовских электричках с новой недели вводят остановки по требованию

Для того, чтобы поезд остановился, нужно будет подать знак машинисту
Александр СТЕПАНОВ
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Кто будет контролировать выполнение машинистами "остановок по требованию", не уточняется. Фото: СКЖД.Кто будет контролировать выполнение машинистами "остановок по требованию", не уточняется. Фото: СКЖД.
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На целом ряде популярных пригородных маршрутах электропоездов, соединяющих населенные пункты Ростовской области с южной столицей, вводятся так называемые остановки по требованию, сообщает паблик «Ростов-Транспорт».

Изменения вступают в силу с 17 декабря — то есть с ближайшего понедельника.

К слову, специалисты уточнили, что «остановки по требованию» - это не совсем «маршрутка на рельсах», хоть и довольно похожи: они производятся либо по сигналу пассажира, поданному по внутренней связи их своего вагона машинисту, либо если сам «рулевой» увидел стоящих в ожидании электрички людей на остановочном пункте — иначе он просто проедет мимо него, не притормаживая.

Остановки по требованию - это удобно. Фото: паблик ВК "Ростов-Транспорт".

Остановки по требованию - это удобно. Фото: паблик ВК "Ростов-Транспорт".

Правда, будет ли считаться нарушением со стороны машиниста игнорирование требования пассажира или присутствие только одного-двух граждан на остановке в ожидании электропоезда, не разъясняется.

К новому комфорту, надо полагать, пассажиры привыкнут быстро. Фото: паблик ВК "Ростов-Транспорт".

К новому комфорту, надо полагать, пассажиры привыкнут быстро. Фото: паблик ВК "Ростов-Транспорт".

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