2018-12-16T18:25:49+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону грабители избили прохожего из-за мобильного телефона

Нападение произошло в Ворошиловском районе
Александр СТЕПАНОВ
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Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.Нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Возвращение домой с работы закончилось для жителя Ворошиловского района южной столицы разбитой головой и потерей мобильного телефона.

- Злоумышленники напали на прохожего сзади, ударили по голове, а когда он упал, отобрали мобильный телефон, после чего сразу же скрылись, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в главном управлении МВД по Ростовской области.

Впрочем, дальше грабители, двое парней, 25 и 20 лет, действовали примитивно: тут же отправились в ближайший ломбард, где сдали смартфон по бросовой цене, деньги, разумеется, тут же спустили.

Вычислить, кто это сделал, для оперативников угрозыска было делом техники.

- Оба задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2), санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы, - отметили в полицейском главке. - И тому, и другому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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