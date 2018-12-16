2018-12-16T19:31:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает без вести пропавшего подростка

15-летний Александр Циркунов ушел из дома 15 декабря и перестал выходить на связь
Александр СТЕПАНОВ
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Александр Циркунов нуждается в медицинской помощи. Фото: предоставлено ГУ МВД по РО.Александр Циркунов нуждается в медицинской помощи. Фото: предоставлено ГУ МВД по РО.
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В южной столице объявлен в розыск в качестве без вести пропавшего 15-летний Александр Циркунов.

- Юноша вышел из своего дома на пр. 40-летия Победы (Пролетарский район города) в минувшую субботу, 15 декабря, обратно не вернулся и на связь с близкими не выходит, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главке МВД по Ростовской области. - На вид ему 16-18 лет, он плотного телосложения, рост высокий — около 190 см, волосы русые. На момент исчезновения был одет в темно-синюю куртку, такого же цвета джинсы, на голове — шапка в тон с красной надпись, на ногах — черные кроссовки.

В полиции просят незамедлительно откликнуться тех, кто видел Александра Циркунова. Уточняется, что парень нуждается в медицинской помощи.

ОФИЦИАЛЬНО

Контактные телефоны для обладающих информацией о месте нахождения подростка: 8 (86324) 9-47-02 или 02.

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