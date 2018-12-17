2018-12-17T09:46:02+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону украл у подруги, которая пустила его пожить, драгоценности на 50 тысяч рублей

Девушка написала заявление в полицию, не простив такой подлости
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 30-летний местный житель. Мужчину подозревают в краже. Заявление на него написала ростовчанка, которая пояснила стражам порядка, что пустила его на некоторое время пожить в своей квартире, а в «благодарность» он ее обворовал, похитив украшений на 50 тысяч рублей.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали 30-летнего подозреваемого, - пояснили в полиции. - Как оказалось, мужчина уже продал украшения, а деньги потратил на собственные нужды.

Теперь он фигурант уголовного дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

А в Шахтах, кстати, задержан 18-летний парень, которого также обвиняют в похищении чужого имущества. Во время драки он украл телефон, который выпал из кармана соперника. Полицейские изъяли похищенный сотовый и возвратили законному владельцу, а молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

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