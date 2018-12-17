В Ростовской области в начале недели резко похолодает

17 Дек. 09:56 2018-12-17T12:21:49+03:00

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В Ростовскую область возвращается крепкий мороз. Согласно прогнозу синоптиков, похолодает в начале нынешней недели, днем до - 5 С (ветер будет примерно 15-16 метров в секунду), ночью при прояснениях до - 13 С. Ожидается небольшой снег. Ближе к выходным погода станет более комфортной, столбики термометров поднимутся, правда, на короткое время, потом снова ударят морозы.

Причина всего - антициклон, который двигается с севера.

Спасатели МЧС России готовы к возможным последствиям, а автоинспекторы Ростовской области призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения: не совершать резких маневров, а скоростной режим выбирать, исходя из погодных условий. Соответственно, пешеходам рекомендуют не выходить резко на дорогу, пересекать проезжую часть по зебре, убедившись в том, что все машины остановились.