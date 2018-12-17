2018-12-17T10:18:10+03:00
Происшествия

Полиция: в Аксае мужчина обманул клиентов на 600 тысяч рублей, обещая новую мебель на кухню

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Уголовное дело уже передано в суд.Уголовное дело уже передано в суд.
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В Аксае местные стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве. Согласно официальной версии, он обманывал своих клиентов. Заявление на предпринимателя написали сразу несколько человек.

- Потерпевшие перечисляли предпринимателю предоплату за изготовление и установку кухонной мебели, после получения денег тот перестал выходить на связь, - рассказали в правоохранительных органах.

На сегодняшний день известно, что злоумышленник получил предоплату от пяти заказчиков на общую сумму около 600 тысяч рублей,

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых задержали 34-летнего мужчину. Уголовное дело уже передано в суд, ему грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что часть денег предприниматель вернул клиентам.

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