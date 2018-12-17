Соцсети: в Ростове-на-Дону вандал похитил елку со школьного двора
В социальных сетях ростовчанка пожаловалась на злоумышленника, срубившего зеленую красавицу, за которой ухаживала ребятня.
- В Пролетарском районе на территории школы №81 неизвестный срубил елку, - написала женщина. - Эту елку и еще несколько совсем недавно посадили ученики этой школы. Да, человеку, который это сделал было абсолютно наплевать на то, что эти деревья сажали дети и их родители, на то, что за ней ухаживает экоотряд. Ведь главное это то, что «умный» человек, срубивший елку, поставит ее себе домой.
По словам ростовчанки, дети и их родители сильно расстроились, ведь зеленую красавицу называли «семейной елкой». Поступок неизвестного возмутил жителей Ростова, многие требовали найти и наказать виновного по всей строгости закона.