2018-12-17T11:04:29+03:00
Общество

«Под палящим огнем»: Рэпер Баста из Ростова-на-Дону записал дуэт с Пелагеей

Новый трек о любви прослушали сотни тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Пелагея и ростовчанин Баста записали совместную песню. Фото: Инстаграм Баста и Пелагеи.Пелагея и ростовчанин Баста записали совместную песню. Фото: Инстаграм Баста и Пелагеи.
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В Сети набирает обороты новый хит, который исполнил известный рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав отрывок композиции. Известно, что песня называется «Под палящим огнем» и это саундтрек к фильму. А исполняет ее Баста дуэтом вместе с партнершей по шоу «Голос. Дети» певицей Пелагеей. В итоге, за три дня только в Инстаграмме Василия Вакуленко песню прослушали почти 264 тысячи (!) человек.

Народ в восторге: «Бомба», «Огонь просто», «Заценил! Как всегда на высоте», «Замечательная композиция», «Лучший! Твои песни будут жить вечно!», «Как круто. Потрясающее звучание. Текст - за душу взял. Слов нет. Очень нравится. Спасибо большое».

bastaakanogganobastaakanoggano
Премьера! @bastaakanoggano ft. @pelageya_insta - Под палящим огнем (OST: Т-34)!
16770 отметок «Нравится»212 комментариевInstagram

При этом были и те, кто попытался раскритиковать рэпера за то, что он все чаще появляется на сцене вместе с представителями попсы. Но такие оказались в меньшинстве, и за Басту вступились многочисленные фанаты:

- Вы сначала создайте сами что-нибудь стоящее! В меру сил своих, песню напишите, рэпчик сочините, сына родите, дерево посадите, а потом уже будете давать оценку Вакуленко и его произведениям, - написал один из Интернет-пользователей. - Не нравится, идите лесом...

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