В Ростовской области поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину

17 Дек. 11:18 2018-12-17T12:54:57+03:00

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В минувшую субботу, 15 декабря, в городе Каменск-Шахтинский погиб 39-летний житель хутора Лесной. Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте, примерно в 11:30 на перегоне «Лихая - Каменская» он попытался перебежать пути, но был смертельно травмирован поездом.

- В настоящее время завершен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в следствии. - Принимаются меры, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ведомстве напоминают, что железная дорога считается объектом повышенной опасности. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн, для остановки поезда, который движется со скоростью 60-70 км/ч, необходимо порядка 600-700 метров.