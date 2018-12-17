2018-12-17T11:44:23+03:00
Общество

В Ростовской области нашли пропавшего 15-летнего подростка

Школьник находился в Новочеркасске
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Благополучно закончились поиски школьника из Ростова-на-Дону, который пропал 15 декабря, отправившись на прогулку. Родственники юноши сначала пытались самостоятельно его найти, а потом вынуждены были обратиться за помощью в правоохранительные органы.

- Опросили одноклассников, друзей и знакомых несовершеннолетнего, - пояснили в стражи порядка. - Ориентировки с приметами пропавшего были переданы патрулирующим нарядам полиции.

На следующий день парня нашли. Он находился на одной из улиц города Новочеркасска. Инспекторы по делам несовершеннолетних вернули его домой, напоследок проведя профилактическую беседу.

Напомним, все также в розыске находится Кирилл Малеев. Он уроженец Владимирской области, но в последние годы проживал в хуторе Сальский Кагальник (Мартыновский район). Уходя из дома, Кирилл взял темно-красный рюкзак и паспорт РФ.

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