В Ростове-на-Дону вандалы разбили игрушки с новогодней елки на детской площадке

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-17T12:07:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Ростова-на-Дону выложил в городской паблик видео с детской площадки на улице Жданова. На радость малышей здесь установили новогоднюю елку, украсив ее игрушками. Увы, вечером пришли хулиганы.

- Проходя мимо, я, честно говоря, был в шоке, поняв, что под ногами скрепят осколки игрушек, - прокомментировал автор видео.

Возмущение жителя поддержали другие ростовчане. Одни потребовали найти и наказать вандалов, другие пожаловались на культуру земляков. «А мы только собрались в своем дворе наряжать. Стоит теперь задуматься», «Вот поражают... которые игрушки с ёлок снимают, остановки разрисовывают, цветы обрывают на клумбах», «Надо за своими детьми следить, а не за учителями», «Найти видео, наверняка есть, да опубликовать — пусть стыдно хулиганам будет».