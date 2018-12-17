2018-12-17T12:07:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вандалы разбили игрушки с новогодней елки на детской площадке

Жители требуют наказать хулиганов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Ростова-на-Дону выложил в городской паблик видео с детской площадки на улице Жданова. На радость малышей здесь установили новогоднюю елку, украсив ее игрушками. Увы, вечером пришли хулиганы.

- Проходя мимо, я, честно говоря, был в шоке, поняв, что под ногами скрепят осколки игрушек, - прокомментировал автор видео.

Возмущение жителя поддержали другие ростовчане. Одни потребовали найти и наказать вандалов, другие пожаловались на культуру земляков. «А мы только собрались в своем дворе наряжать. Стоит теперь задуматься», «Вот поражают... которые игрушки с ёлок снимают, остановки разрисовывают, цветы обрывают на клумбах», «Надо за своими детьми следить, а не за учителями», «Найти видео, наверняка есть, да опубликовать — пусть стыдно хулиганам будет».

rostov_glavniyrostov_glavniy
Жданова 19. Не долго простояла ёлочка с новогодними игрушками на детской площадке.
224 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» в Ростове-на-Дону будет развивать детский технопарк «Кванториум»
В Ростовской области нашли пропавшего 15-летнего подростка
«Набросок супер!»: Никас Сафронов пообещал нарисовать портрет певицы Ирины Аллегровой
В Ростовской области поезд насмерть сбил 39-летнего мужчину
«Под палящим огнем»: Рэпер Баста из Ростова-на-Дону записал дуэт с Пелагеей
Соцсети: в Ростове-на-Дону вандал похитил елку со школьного двора
Полиция: в Аксае мужчина обманул клиентов на 600 тысяч рублей, обещая новую мебель на кухню
В Ростовской области в начале недели резко похолодает
Житель Ростова-на-Дону украл у подруги, которая пустила его пожить, драгоценности на 50 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает без вести пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону грабители избили прохожего из-за мобильного телефона
Ростовчане возмутились черепашьей скоростью 45-го автобуса, застревавшего на остановках на 10 минут
В ростовских электричках с новой недели вводят остановки по требованию
Владелец раритетного набора глазных протезов XIX века два месяца не может продать свою коллекцию
Жители Красного Сулина возмущены кривой Новогодней елкой без макушки, установленной на одной из площадей
Водитель Audi TT, попавшей в ДТП с такси в центре Ростова-на-Дону, выложил в сеть видео момента аварии
Семейный криминальный дуэт: в Ростове-на-Дону попали на видео карманные воровки, орудующие в торговых центрах
Ростовский международный аэропорт «Платов» потратит на борьбу с грызунами и насекомыми 1,7 млн рублей