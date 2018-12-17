2018-12-17T12:34:16+03:00
Общество

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону будет развивать детский технопарк «Кванториум»

«Ростелеком» в Ростове-на-Дону принял участие в торжественном открытии детского технопарка «Кванториум» на территории Донского государственного технического университета
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону будет развивать детский технопарк «Кванториум»«Ростелеком» в Ростове-на-Дону будет развивать детский технопарк «Кванториум»Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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Первые 500 ростовских школьников в возрасте от 12 до 18 лет, оформившие заявки, приступят к обучению уже с 17 декабря. «Кванториум» - высокотехнологичная площадка дополнительного образования, на которой дети будут изучать основы изобретательского мышления, программирования, командной работы и многое другое. Национальный провайдер цифровых сервисов будет курировать работу одного из блоков технопарка – IT-квантум и развивать цифровые компетенции учащихся.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве «Ростелеком» и «Кванториум» в Ростове-на-Дону заключили в июле 2018 года. Согласно документу, специалисты компании будут проводит для учащихся лекции, ознакомительные экскурсии и стажировки на объектах «Ростелекома», а также примут участие в оценке их проектов.

Заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелекома», директор по работе с массовым сегментом Андрей Махаев: «Мы хотим привлечь внимание молодых людей к техническому образованию. Сейчас в сфере IT крайне востребованы специалисты по информационной безопасности и интернету вещей. Интернет вещей развивается семимильными шагами, по закону Мура: каждые два года производительность решений удваивается. Наша задача – предвосхищать развитие экономики и обеспечить для этого процесса необходимое количество перспективных кадров».

Программа обучения в IT-квантуме предполагает углубленное изучение программирования и администрирования сетей. Юные изобретатели сосредоточатся на сложных научных и производственных задачах, изучат законодательство в сфере IT и получат четкое представление о принципах построения кибербезопасности. Школьники смогут разрабатывать мобильные приложения, игры и системы автоматического управления, а также будут готовиться к всероссийским конкурсам по программированию, системному администрированию и интернету вещей.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов: «Кванториум» - это новый тип учреждения дополнительного образования, уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям».

Детские технопарки создаются по всей стране по поручению президента России в рамках приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное дополнительное образование для детей». Открытие ростовского «Кванториума» стало частью федеральной серии открытий в ряде городов России, в рамках которой был организован телемост с Владимиром Путиным. Президент поздравил учеников и подчеркнул важность проекта для современной жизни.

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