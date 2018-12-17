2018-12-17T15:31:44+03:00
Общество

«Греет любовь»: Беременная Виктория Лопырева удивила поклонников глубоким декольте

Подписчики уверены, что красавица станет «самой лучшей мамой на свете»
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики уверены, что красавица станет «самой лучшей мамой на свете». Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики уверены, что красавица станет «самой лучшей мамой на свете». Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России - такой негласный титул уже закрепился за красавицей Викторией Лопыревой из Ростова-на-Дону, на минувшей неделе подтвердила слухи о своей беременности. Более того, каждым новым снимком красотка доказывает: интересное положение только украшает женщину. А выглядеть обворожительно и сексуально можно в любой поре. К слову, на одном из последних фото Виктории глубина декольте удивила поклонников.

- На улице мороз, но греет любовь, - подписала она снимок.

Подписчики оценили новый образ модели комментариеями в духе: «Отличная картинка с теплой улыбкой», «Хорошо сидит», «Как всегда в тренде!», «Супер!», «Русские девушки самые красивые», «Какая вы милашка. Беременность вас украшает».

lopyrevavikalopyrevavika
На улице мороз , но греет любовь
45835 отметок «Нравится»249 комментариевInstagram

Были и такие, кто принялся поздравлять будущую мамочку:

- Виктория, не успела еще вас поздравить с предстоящим событием, но непременно хочу это сделать! Убеждена, Вы будете Лучшей МАМОЙ на Свете, - написала одна из Интернет-поклонниц.

Или еще один такой комментарий:

- Виктория, мои поздравления с главным событием в жизни женщины. Будьте счастливы.

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