«Греет любовь»: Беременная Виктория Лопырева удивила поклонников глубоким декольте

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-17T15:31:44+03:00

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Самая сексуальная блондинка России - такой негласный титул уже закрепился за красавицей Викторией Лопыревой из Ростова-на-Дону, на минувшей неделе подтвердила слухи о своей беременности. Более того, каждым новым снимком красотка доказывает: интересное положение только украшает женщину. А выглядеть обворожительно и сексуально можно в любой поре. К слову, на одном из последних фото Виктории глубина декольте удивила поклонников.

- На улице мороз, но греет любовь, - подписала она снимок.

Подписчики оценили новый образ модели комментариеями в духе: «Отличная картинка с теплой улыбкой», «Хорошо сидит», «Как всегда в тренде!», «Супер!», «Русские девушки самые красивые», «Какая вы милашка. Беременность вас украшает».

lopyrevavika На улице мороз , но греет любовь

Были и такие, кто принялся поздравлять будущую мамочку:

- Виктория, не успела еще вас поздравить с предстоящим событием, но непременно хочу это сделать! Убеждена, Вы будете Лучшей МАМОЙ на Свете, - написала одна из Интернет-поклонниц.

Или еще один такой комментарий:

- Виктория, мои поздравления с главным событием в жизни женщины. Будьте счастливы.