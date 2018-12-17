«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-17T15:49:06+03:00

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Вот уже вторую неделю спортсменка из города Волгодонска Ростовской области будоражит фантазии поклонников своими пляжными фото, сделанными на заграничном курорте. Если верить геолокации в Инстаграм Юлии Ефимовой, все это время она проводит на острове Бали, откуда публикует снимки один краше другого. Не успели фанаты пловчихи отойти от ее фотосессий, сделанных на берегу океана или в воде, как уже готова новая порция местных достопримечательностей. На этот раз Юлия в коротеньких шортиках и откровенном топике украшает очередной морской пейзаж, глядя куда-то вдаль.

- Безумно красивые виды, закаты, лазурная вода, зелень, скалы, безмятежность, - подписала она снимок. - Бали, я уже скучаю, но обещаю скоро вернуться.

pryanya93 Безумно красивые виды, закаты, лазурная вода,зелень,скалы,безмятежность

Поклонники не смогли пройти мимо такой красоты.

- Безумно красивая здесь это ты, - написал один из них.

- Да невозможная просто, - согласен другой. - Красивая девушка в красивом месте.

- Что Вы с нами делаете, Юлия? - вопрошает третий.

Или вот: "Красотка, глаз не оторвать!".

Кто-то даже попытался расспросить Ефимову о личном: «А где супруг? Или нет достойных такой красоты?». Однако сама спортсменка редко отвечает на комментарии, и этот вопрос также остался без ответа.