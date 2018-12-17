«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали
Вот уже вторую неделю спортсменка из города Волгодонска Ростовской области будоражит фантазии поклонников своими пляжными фото, сделанными на заграничном курорте. Если верить геолокации в Инстаграм Юлии Ефимовой, все это время она проводит на острове Бали, откуда публикует снимки один краше другого. Не успели фанаты пловчихи отойти от ее фотосессий, сделанных на берегу океана или в воде, как уже готова новая порция местных достопримечательностей. На этот раз Юлия в коротеньких шортиках и откровенном топике украшает очередной морской пейзаж, глядя куда-то вдаль.
- Безумно красивые виды, закаты, лазурная вода, зелень, скалы, безмятежность, - подписала она снимок. - Бали, я уже скучаю, но обещаю скоро вернуться.
Поклонники не смогли пройти мимо такой красоты.
- Безумно красивая здесь это ты, - написал один из них.
- Да невозможная просто, - согласен другой. - Красивая девушка в красивом месте.
- Что Вы с нами делаете, Юлия? - вопрошает третий.
Или вот: "Красотка, глаз не оторвать!".
Кто-то даже попытался расспросить Ефимову о личном: «А где супруг? Или нет достойных такой красоты?». Однако сама спортсменка редко отвечает на комментарии, и этот вопрос также остался без ответа.