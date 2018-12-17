Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу

17 Дек. 16:21 2018-12-17T16:45:13+03:00

В Интернете тысячи комментариев от хейтеров после порции фотографий, которые опубликовали супруги Тарасовы. Фото Инстаграм Анастасии Тарасовой.

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В Интернете тысячи комментариев после порции фотографий, которые опубликовал футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Спортсмен улетел на Мальдивы вместе с третьей супругой Анастасией из Ростова-на-Дону и маленькой дочкой. Вот только, оказалось, что вместе с ними на отдых отправилась еще и новоиспеченная теща.

tarasov23 Chilling with my lil girl

Вот уже несколько дней супруги - примерно через месяц они отметят годовщину семейной жизни, публикуют снимки с курорта. Однако вместо того, чтобы порадоваться за пару, хейтеры ищут в каждом фото изъяны: то, мол, "шрам от кесарева сечения у молодой супруги", то "папа сильно перегревает ребенка на солнце", да и вообще "с такой малюткой (девочка родилась летом, - прим. автр.) еще рано преодолевать такие расстояния".

kostenko.94 Огромный плюс отдыха - полное растворение в обстановке.

Но больше всего досталось нарядам Анастасии. Экс-модель опубликовала фото вместе с мамой, где они вместе наслаждаются заграничным спокойствием. Но Интернет-пользователи заострили внимание только лишь на внешнем виде нынешней супруги футболиста.

- Как можно так одеться? Как новогодняя елка, - написала одна из подписчиц Тарасовой.

- Антисекс, антивкус - безликая мадам, - добавила в общую копилку другая. - Пора к стилисту.

- У Рафика в Геленджике в купальнике за 400 рублей можно выглядеть отлично. Дело не в деньгах, а в чувстве вкуса. Везде мера должна быть, - это уже другой комментарий.

Но были и другие мнения: «На Мальдивах я бы и мешок из под картошки могла бы одеть» или «Настя красавица. Никто не спорит. Но тут явно не сочетаемые вещи в образе».