2018-12-17T16:45:13+03:00
Общество

Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу

А хейтеры упрекнули третью супругу Дмитрия Тарасова в отсутствии вкуса
ГОШЕВ Игорь
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В Интернете тысячи комментариев от хейтеров после порции фотографий, которые опубликовали супруги Тарасовы. Фото Инстаграм Анастасии Тарасовой.В Интернете тысячи комментариев от хейтеров после порции фотографий, которые опубликовали супруги Тарасовы. Фото Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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В Интернете тысячи комментариев после порции фотографий, которые опубликовал футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Спортсмен улетел на Мальдивы вместе с третьей супругой Анастасией из Ростова-на-Дону и маленькой дочкой. Вот только, оказалось, что вместе с ними на отдых отправилась еще и новоиспеченная теща.

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Вот уже несколько дней супруги - примерно через месяц они отметят годовщину семейной жизни, публикуют снимки с курорта. Однако вместо того, чтобы порадоваться за пару, хейтеры ищут в каждом фото изъяны: то, мол, "шрам от кесарева сечения у молодой супруги", то "папа сильно перегревает ребенка на солнце", да и вообще "с такой малюткой (девочка родилась летом, - прим. автр.) еще рано преодолевать такие расстояния".

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Огромный плюс отдыха - полное растворение в обстановке.
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Но больше всего досталось нарядам Анастасии. Экс-модель опубликовала фото вместе с мамой, где они вместе наслаждаются заграничным спокойствием. Но Интернет-пользователи заострили внимание только лишь на внешнем виде нынешней супруги футболиста.

- Как можно так одеться? Как новогодняя елка, - написала одна из подписчиц Тарасовой.

- Антисекс, антивкус - безликая мадам, - добавила в общую копилку другая. - Пора к стилисту.

- У Рафика в Геленджике в купальнике за 400 рублей можно выглядеть отлично. Дело не в деньгах, а в чувстве вкуса. Везде мера должна быть, - это уже другой комментарий.

Но были и другие мнения: «На Мальдивах я бы и мешок из под картошки могла бы одеть» или «Настя красавица. Никто не спорит. Но тут явно не сочетаемые вещи в образе».

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