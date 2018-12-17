2018-12-17T16:26:08+03:00
Происшествия

Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад

Преступление произошло на улице Зорге
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого вернули на место преступленияПодозреваемого вернули на место преступленияФото: СУ СК России по РО
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В Ростове раскрыли изнасилование 19-летней девушки, которое произошло шесть лет назад. Подозреваемый - житель Иркутстка. Он уже доставлен в донскую столицу, и подробно рассказал о нападении на прохожую.

- По данным следствия, 1 декабря 2012 года неустановленный мужчина на улице Зорге, применив насилие, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 19-летней девушки, - сообщила Галина Гагалаева, официальный представитель регионального следственного комитета. - После этого злоумышленник попытался ограбить жертву, а после скрылся.

Спустя шесть лет стало известно, что к преступлению может быть причастен 29-летний житель Иркутска. Эта информация подтвердилась не только показаниями подозреваемого, но и выводами экспертов. На время расследования уголовного дела мужчина взят под стражу.

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