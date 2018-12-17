2018-12-17T16:35:39+03:00
Авто

Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка

Автосалон в Аксае предлагает провести вместе семейный праздник, на котором найдется чем заняться и взрослым, и детям
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Фото: Автосалон Hyundai Темп АвтоФото: Автосалон Hyundai Темп Авто
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Автосалон Hyundai Темп Авто приглашает всех желающих провести вместе самый семейный и любимый праздник малышей и взрослых - Дед Мороз назначил встречу под новогодней елкой в Аксае, на ул. Западной, 37В, 22 декабря в 12.00! Регистрация на сайте https://hyundai-tempauto.ru/winter

Скучать, обещают организаторы, не будет никто, ведь пока папы и, конечно, мамы получат возможность пройти тест-драйв любого автомобиля Hyundai, маленькие гости смогут вволю развлечься: посмотреть новогодний спектакль, отведать сладостей и получить подарки.

А взрослые, помимо испытаний машин бренда Hyundai (после чего им вручат памятный сувенир), еще и примут участие в розыгрыше 100 литров топлива: для этого нужно лишь зарегистрироваться на мероприятие и посетить его (внимание: по условиям речь идет о гражданах РФ, достигших 18 лет).

- Но нужно иметь в виду, что количество мест для детского спектакля и подарков ограничено, поэтому стоит поспешить, чтобы забронировать стульчик посредством регистрации на сайте https://hyundai-tempauto.ru/winter, - отметили в Hyundai Темп Авто. - Подробности уточняйте по телефону +7(863)268-88-88.

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