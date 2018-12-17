В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры

17 Дек. 16:52 2018-12-17T17:48:12+03:00

Если у экспертов возникнут сомнения в безопасности, продукт уничтожат и на прилавки он не попадет. Фото: Олеся МОЛЧАНОВА

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Вкусный груз задержали госавтоинспекторы на федеральной трассе М-4 "Дон". Они остановили микроавтобус. Но, заглянув во внутрь, ахнули - в машине находилось около 400 килограммов красной лососевой икры. Правда, документов, подтверждающих качество и безопасность продукта, водитель предоставить так и не смог. Мужчина сообщил, что деликатес был произведен в Хабаровском крае. После чего продукт прилетел в Москву. Конечный пункт назначения - Республика Крым.

В общей сложности, у него оказалось двадцать контейнеров со вкусным грузом. Кроме того, еще почти две тонны продуктов были с просроченными товарно-транспортными накладными. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, их мужчина пытался выдать за действительные.

Сейчас пробы продукции направлены для исследования в специализированную лабораторию. Если у экспертов возникнут сомнения в ее качестве, весь груз будет уничтожен. И продукция к новогоднему столу не попадет.