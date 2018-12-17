2018-12-17T17:44:18+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда
Ольга ГОПАЛО
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Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.Фото: Сергей ГАПОН
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В центре Ростова-на-Дону продолжается ремонт зданий, из-за которого будет ограничено движение сразу на нескольких улицах, расположенных в центре донской столицы.

В частности, работы ведутся на фасаде дома, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В.И. Асмолова. Не проехать автомобилям будет по переулку Газетному - на участке от улицы Максима Горького до Красноармейской. Ограничения продлятся до 31 марта.

Кроме того, похожая ситуация коснется тех автомобилистов, путь которых лежит через Богатяновский спуск. А именно в створе дома под номером 11а ведутся строительные работы в здании многоэтажки. В городском Департаменте транспорта добавляют, что ограничения будут действовать до конца декабря - речь идет о южном направлении на период погрузки/выгрузки и въезда/выезда строительной техники.

Водителей же попросили подыскать альтернативные пути объезда.

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