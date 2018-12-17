2018-12-17T17:45:04+03:00
Общество

«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого

Красавица рассказала, как не впасть в зимнюю спячку
ГОШЕВ Игорь
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Красавица призналась, что зимой ест много вкусностей. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица призналась, что зимой ест много вкусностей. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман шокировала поклонников своей откровенностью. Сексуальная брюнетка опубликовала фотографию, от которой взгляд невозможно отвести. На ней она сидит в салоне шикарного автомобиля. Из одежды только легенький кардиган, который совсем не прикрывает бюстгальтер модели. При этом в руках у красотки коробка шоколадных конфет. Подписчики пришли в ужас от увиденного, особенно прочитав пост.

- Чтобы не впасть в зимнюю спячку, зимой я ем очень много шоколада, - написала в своем Инстаграм Мария Лиман. - С хорошей фигурой он не совместим.

Поклонники не стали разуверять модель в обратном и просят звезду Playboy есть меньше сладкого, предложив использовать вкусности иначе.

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Чтобы не впасть в зимнюю спячку, зимой ем очень много шоколада
12449 отметок «Нравится»212 комментариевInstagram

- Лучше уж брюнетка в шоколаде, - написал один из них.

Хотя были и другие комментарии: «Какая красивая», «Ого фигура и макияж!», «Ты мне нравишся!» и «Какая ты шоколадная».

В общей сложности, пост красавицы набрал больше 12,5 тысячи лайков.

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