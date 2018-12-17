«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Звезда Playboy Мария Лиман шокировала поклонников своей откровенностью. Сексуальная брюнетка опубликовала фотографию, от которой взгляд невозможно отвести. На ней она сидит в салоне шикарного автомобиля. Из одежды только легенький кардиган, который совсем не прикрывает бюстгальтер модели. При этом в руках у красотки коробка шоколадных конфет. Подписчики пришли в ужас от увиденного, особенно прочитав пост.
- Чтобы не впасть в зимнюю спячку, зимой я ем очень много шоколада, - написала в своем Инстаграм Мария Лиман. - С хорошей фигурой он не совместим.
Поклонники не стали разуверять модель в обратном и просят звезду Playboy есть меньше сладкого, предложив использовать вкусности иначе.
- Лучше уж брюнетка в шоколаде, - написал один из них.
Хотя были и другие комментарии: «Какая красивая», «Ого фигура и макияж!», «Ты мне нравишся!» и «Какая ты шоколадная».
В общей сложности, пост красавицы набрал больше 12,5 тысячи лайков.