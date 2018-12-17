2018-12-17T17:35:15+03:00
Общество

«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков

Но сама красавица говорит, что некоторые ТВ не видят в ней артистку
ГОШЕВ Игорь
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Сама красавица призналась, что некоторые ТВ не видят в ней артистку. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Сама красавица призналась, что некоторые ТВ не видят в ней артистку. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Каждое фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой, опубликованное в Инстаграм, приносит в ее копилку десятки тысяч лайков, а в Интернете под ее песни проводятся самые настоящие танцевальные флешмобы. Однако, как оказалось, блестящих боди, в которых Татьяна щеголяет на своих сольных концертах, и десятки комментариев подписчиков в духе «Крутое фото» недостаточно, чтобы прорваться на экраны ТВ.

- У меня тоже бывают тяжелые жизненные ситуации, когда опускаются руки, когда нужно сделать выбор, работать в три раза больше, чем ожидалось, когда мои труды и плоды не одобрены худсоветом, а TV не видит в тебе артиста, - призналась она подписчикам своего микроблога. - И, если я не показываю это здесь - это не значит, что у меня этого нет в жизни. Благодарю своих людей за понимание, поддержку и чуткость.

Поклонники поблагодарили Татьяну за откровенность: «Ваша честность, позитив и хорошая трудовая этика - очень хорошие качества». А также как могли поддержали.

- Зависть и чернота всегда будут там, где есть красота и успех, а у вас этого всего хватает, - написал певице один из Интернет-пользователей.

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