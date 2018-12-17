В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию

17 Дек. 19:58 2018-12-17T20:00:00+03:00

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В Ростове задержали бывшего 41-летнего осужденного, который устроил переполох. Как рассказали в правоохранительных органах, неизвестный позвонил и сообщил о том, что намерен устроить стрельбу по клиентам АЗС. В городе был объявлен план-перехват. Вскоре хулигана вычислили.

- Мужчина приехал к своей возлюбленной, но она скоропостижно скончалась. Несколько месяцев он пытался найти себя на свободе, но не смог устроиться на работу. Тогда он разработал план, как попасть туда, где ему все известно. Оружия при нем не обнаружили, - рассказал 1Rnd инсайдер издания.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Скорее всего, хулигану удастся добиться цели, ему грозит уголовное дело, правда, если медики не направят его на лечение. Злоумышленник состоит на психиатрическом учете.