«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. На ней видно, как на одной из улиц, которая расположена в центре донской столицы, лежит гора хлама.
- Свалка мусора в центре города на Станиславского, 118, - написал автор снимка. - Нет никакого смыла в ремонте улиц, украшении города и так далее, если жители все равно превратят Ростов-на-Дону в свалку.
Пост с фото собрал сотни лайков и десятки комментариев.
- Все готовятся к Году Свиньи, надо соответствовать и не упасть лицом в грязь, - пошутил один из Интернет-пользователей.
- Скорее упасть, - поддержал юмор другой.
Однако были и те, кто вступился за местных жителей:
- Я часто хожу по Станиславского, но после ремонта дороги и тротуаров мусорных баков там не видел. Может дело не только в народе? - спросил один из горожан.
Но ему ответили:
- Если нужда выкинуть мусор, то можно в другой ящик. Не хотят в другой, то пусть заявление пишут на то, чтобы мусорные баки поставили.