2018-12-18T10:43:07+03:00
Звезды

Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону

Концерт артиста дважды сорвалось
Илья БОГОМОЛОВ
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Скриптонит. Фото: gazgolder.comСкриптонит. Фото: gazgolder.com
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17 декабря в Ростове должен был состояться концерт популярного казахстанского рэпера Скриптонита. Однако за семь часов до шоу организаторы сообщили в социальной сети, что выступление отменяется "по техническим причинам", деньги за билеты поклонникам артиста возвращаются по месту их приобретения.

Напомним, что рэпер должен был дать концерт в донской столице еще 22 ноября, но тогда произошло ЧП - по вине авиакомпании часть музыкантов Скриптонита не смогла вовремя прилететь в город. Шоу перенесли на 17 декабря, но, как известно теперь, и эта дата сорвалась. Сам артист в социальных сетях никак не прокомментировал неудавшийся концерт.

Напомним, 28-летний Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов) в 2014 году стал резидентом российского музыкального лейбла "Gazgolder", которым руководит известный ростовский рэпер Баста. Сейчас у него выпущено четыре студийных альбома и полтора десятка клипов.

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