2018-12-18T11:19:54+03:00
Общество

Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых

Осталось собрать о них более полную информацию
Илья БОГОМОЛОВ
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Десять донских священнослужителей могут быть причислены к лику святых и великомучеников. Об этом митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал в эфире телеканала "Дон-ТР". В настоящее время специальная комиссия по канонизации собирает материалы о жизни этих людей, дело осложнено тем, некоторая информация, например, о расстрелах, все еще закречена. Владыка признался, что не так легко достать данные из архивов ФСБ.

Правда, в программе митрополит озвучил имя только одного священника из кандидатов к причислению к лику святых. Это Иоанн Домовский - настоятель храма Александра Невского в Нахичевани-на-Дону. На Дон он переехал в 1907 году из Мариуполя. В народе о нем ходило множество историй, ему приписывали дар исцеления и провидения.

Напомним, в этом году был причислен к лику святых ростовский священник Константин Верецкий. Когда началась гражданская война, он призывал всех к миру и просил хранить православную веру. Служителя расстреляли красногвардейцы - прямо у церковной ограды.

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