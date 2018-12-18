В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов

18 Дек. 13:00 2018-12-18T13:00:50+03:00

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Сотрудники исправительной колонии, которая расположена на улице Тоннельной, обратили внимание на мужчину из-за его подозрительного поведения. Молодой человек крутился у забора, явно выбирая удобное место. Было решено проверить его документы.

- При попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию задержан 32-летний житель Зерноградского района, - рассказали в региональной службе исполнения наказания. - В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, у гражданина изъяты 3 свертка, обмотанных лентой.

В пакетах находилось сразу 25 мобильных телефонов без сим-карт. Судя по всему, они предназначались заключенным колонии. По данному факту проводится проверка, в отношении мужчины возбуждено административное дело. За попытку переброса запрещенных предметов ему грозит крупный штраф.