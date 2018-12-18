«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах

18 Дек. 13:02 2018-12-18T13:02:27+03:00

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Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов вместе с семьей - третьей женой и дочкой, отдыхает на Мальдивах. Судя по фото, которые появились в социальных сетях, компанию им составила и мама супруги. В итоге, Тарасовы регулярно публикуют совместные фото, в том числе и с малышкой. На одном из них вся семья одета в купальные костюмы схожей ткани.

- Поназаказывала family-луки, - похвасталась Анастасия Тарасова. - Но, видимо, возраст Милаши слишком мал для купальников: переживаешь, не дай Бог, обгорит. Хотя я набрала достаточное количество солнцезащитного крема для малышки, лучше пусть останется. Плавать обожает, спасибо папе, который каждое купание занимается нырянием с малышкой.

Пост Анастасии оценили свыше 50 тысяч человек.

- А почему на пляже как-то пусто?! Не сезон?! - недоумевают поклонники. Были и те, кто придрался к внешнему виду главных героев.

- Настя, стольким людям поперек ваше счастье, просто караул, - не удержалась одна из поклонниц пары. - Это только укрепит ваши отношения.

Но большинство желает Тарасовым счастья:

- Какая же милая фотка и вы очень счастливые, - написала одна из подписчиц.

- Настюх, круто смотритесь всей семьей! Да и ты большая умничка, бережёшь и сохраняешься семью! Сальские мы такие! - согласна с ней другая.