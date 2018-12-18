«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе
«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками в новом образе. Необычные фото она опубликовала в своем Инстаграм. На одном из них красавица в окружении мандарин, на другой уже с усами!
- Готова поспорить: вторая фотка вам понравится больше, - кокетливо предположила Татьяна. - Это я в студии! Жду не дождусь выход своей новой песни. Как думаете она называется?
Поклонники оценили увиденное в комментариях: «Усы крутые». Были и такие: «Мандариновое настроение», «Фото огонь», «Рыжая, как мандаринка».
Однако название песни, похоже, никто и не пытался угадать, народ предпочел, чтобы это осталось сюрпризом.
Напомним, Татьяна Котова родом из небольшого поселка Ростовской области. После того, как девушка выиграла конкурс «Мисс Россия» она практически сразу попала в популярную группу «ВИА Гра», но после решила заняться сольной карьерой. Правда, путь в одиночку к рейтинговым хит-парадам оказался непростым.