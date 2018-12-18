2018-12-18T13:25:58+03:00
Общество

«Усы крутые»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонников в новом образе

И рассказала, что скоро мир услышит ее новую песню
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками в новом образе. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками в новом образе. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками в новом образе. Необычные фото она опубликовала в своем Инстаграм. На одном из них красавица в окружении мандарин, на другой уже с усами!

- Готова поспорить: вторая фотка вам понравится больше, - кокетливо предположила Татьяна. - Это я в студии! Жду не дождусь выход своей новой песни. Как думаете она называется?

Поклонники оценили увиденное в комментариях: «Усы крутые». Были и такие: «Мандариновое настроение», «Фото огонь», «Рыжая, как мандаринка».

kottovakottova
Готова поспорить: вторая фотка вам понравится больше
22177 отметок «Нравится»151 комментариевInstagram

Однако название песни, похоже, никто и не пытался угадать, народ предпочел, чтобы это осталось сюрпризом.

Напомним, Татьяна Котова родом из небольшого поселка Ростовской области. После того, как девушка выиграла конкурс «Мисс Россия» она практически сразу попала в популярную группу «ВИА Гра», но после решила заняться сольной карьерой. Правда, путь в одиночку к рейтинговым хит-парадам оказался непростым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Аксае во время пожара погиб один человек
В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford
ФК "Ростов" поддержал уволенного из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью
В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки
«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман
Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы
«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой
ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"
«Стольким людям поперек ваше счастье»: Третья жена Тарасова рассказала, как отдыхает на Мальдивах
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который хотел перекинуть в колонию 25 сотовых телефонов
Еще десять донских священников могут быть причислены к лику святых
Рэпер Скриптонит так и не выступил в Ростове-на-Дону
«Готовимся к Году Свиньи»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают свалку на Станиславского
В Ростове рецидивист обещал устроить стрельбу на АЗС, чтобы вернуться в колонию
«Крутое фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в блестящем боди порадовала подписчиков
«Брюнетка в шоколаде»: поклонники просят звезду Playboy Марию Лиман есть меньше сладкого
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" задержали 400 килограммов красной икры
Hyundai Темп Авто: Зима на драйве! Тест-драйв и новогодняя елка
Задержан мужчина, изнасиловавший 19-летнюю ростовчанку шесть лет назад
Экс-супруг Ольги Бузовой взял на Мальдивы тещу
«Красотка, глаз не оторвать»: Болельщики восхищаются фото пловчихи Юлии Ефимовой на Бали