2018-12-18T13:46:25+03:00
Общество

ГК "ЮгСтройИнвест" во второй раз стала "Надежным застройщиком России"

Застройщик микрорайонов «Красный Аксай» и «Вересаево» в Ростове удостоен двух золотых знаков на всероссийском строительном саммите
Юлия ЛАНДЫШ
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Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"
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Итоги уходящего года подводят сейчас во всех отраслях экономики. Сделали это и строители на III Всероссийском саммите «Надежный застройщик России», который состоялся в Санкт-Петербурге, в Правительственной резиденции Управления делами Президента России. Закрытое мероприятие собрало элиту строительной отрасли для прямого диалога с представителями федеральных и региональных органов власти.

Важным событием форума стало награждение лучших строительных компаний из различных регионов России. Главная общественная награда страны в жилищном строительстве – золотой знак «Надежный застройщик России 2018», вручался по результатам гражданского и государственного контроля.

Награждению предшествовал большая подготовительная работа, которая длилась весь год. Фонд Развития механизмов гражданского контроля проверил более 15 тысяч строящихся жилых комплексов по всей стране. Особое внимание ревизоры обращали на соблюдение законных прав и интересов участников долевого строительства. Группа компаний «ЮгСтройИнвест», известная ростовчанам по строящимся в донской столице микрорайонами «Красный Аксай» и «Вересаево», прошла строгую проверку и получила максимальные баллы надежности.

Компания была удостоена двух золотых знаков «Надежный застройщик России», так как география ее деятельности охватывает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Нужно отметить и то, что ГК «ЮгСтройИнвест» стала единственным застройщиком на территории СКФО, который удостоился такой высокой награды.

Звание «Надежный застройщик России» компания получает не впервые.

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