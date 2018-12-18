«Просто идеальная»: Виктория Лопырева рассказала, что чувствует себя принцессой

18 Дек. 15:16 2018-12-18T15:16:00+03:00

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Не за горами Новый год, а значит миллионы красавиц уже подбирают наряды к торжеству. О том, как выглядеть на высоте и чувствовать себя принцессой, рассказала самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева. Модель сейчас находится в интересном положении, но новое фото на ее странице в Инстаграм позволило красотке отразить то, что у нее в душе.

- Чувствую себя принцессой, - подписала Виктория снимок в очаровательном воздушном платье, в котором нет и намека на ее беременность.

Подписчики сразу же оценили снимок красавицы, поставив больше 51 тысячи лайков.

Среди комментариев только комплименты: «Шикарная Принцесса», «Великолепная Miss V», « Какая ты прелесть, Вик, успехов, счастья тебе», «Так и есть Принцесса».

lopyrevavika Feel as a Princess

Однако еще один поклонник красавицы был более многословен:

- Становясь старше, к Новому году начинаешь относится спокойнее, ровнее, даже саркастичнее. И думаешь: ну вот и ещё один год пролетел - не заметил. Но, глядя на такие сказочные фото, с волшебной феей, так хочется поверить в добро, в Деда Мороза, мандарины, «Оливье» и подарки. Вика, вы шикарны! Мне кажется, абсолютно все равно, кто делает фото, платье какого мастера вы примерили сегодня. Дело в ауре, вашей женственности и той доброй энергии, которая исходит от вас и которая греет всех нас! Спасибо вам за это.