2018-12-18T15:24:25+03:00
Общество

Через год на проспект Ленина в Ростове-на-Дону вернутся троллейбусы

Полгода уйдет только на разработку ПСД
Илья БОГОМОЛОВ
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Троллейбусы потихоньку возвращаются на улицы Ростова. Фото: Ростовский городской транспорт".Троллейбусы потихоньку возвращаются на улицы Ростова. Фото: Ростовский городской транспорт".
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В декабре следующего года в Ростове восстановят движение троллейбусов по проспекту Ленина. Так ответили активисту Илье Наздрашову на его запрос в городскую администрацию. Чиновники написали, что до до 1 июня 2019 года будет завершена разработка проектно-сметной документации и после этого будет определен источник финансирования проекта. Троллейбусное движение будет организовано от Сельмаша до Центрального рынка.

- Илья Наздрашов предложил запустить троллейбусные маршруты № 7А и 7Б по кольцевой схеме через проспекты Буденновский и Ворошиловский – аналогично тому, как работают автобусные маршруты № 5 и 58. Таким образом, этот вид транспорта вернется на проспект Ленина после 21-летнего отсутствия, - пояснил обозреватель сайта "Ростовский городской транспорт".

В мэрии подчеркнули, что предпринимают шаги по развитию троллейбусной сети. Сейчас прорабатывается идея продления схемы троллейбуса № 7 на 2-й поселок Орджоникидзе.

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