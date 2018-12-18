2018-12-18T15:30:49+03:00
Общество

«Тебе не идет, когда одетая»: Поклонники раскритиковали новое фото звезды Playboy Марии Лиман

Красотка из Ростова-на-Дону попыталась взбодрить окружающих
ГОШЕВ Игорь
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Красотка из Ростова-на-Дону попыталась взбодрить окружающих. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красотка из Ростова-на-Дону попыталась взбодрить окружающих. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Марии Лиман уже завоевала полумиллионную армию поклонников после того, как появилась в календаре одного из самых популярных журналов мира. После этого карьера модели пошла в гору - она стала желанной гостьей на ТВ, в радиостудиях и различных шоу. А в ее Инстаграмме сотни фотографий одна откровеннее другой.

Частенько подписчики пытались пристыдить красотку за снимки, в которых можно разглядеть многое. Похоже, Мария решила прислушаться к их мнению и опубликовала фото в одежде - свитере на фоне героев из «Ну погоди!».

- Цвет настроения синий. Синий иней, синей иней, - привела она фразы из песен, а дальше продолжила: «Синие люди. Холодно. Вокруг все синеют».

Однако поклонники не оценили увиденное.

- Тебе не идет, когда ты одетая, - прямо написал один из Интернет-пользователей.

- Что-то произошло? В непривычном виде или выходной? - спросил у Лиман другой.

- Даже не привычно видеть тебя одетой, - согласился с предыдущими комментаторами третий. - Ты что обычный человек оказывается?

liman_marialiman_maria
Цвет настроения синий
7061 отметок «Нравится»123 комментариевInstagram

Но были и те, кто похвалил Марию за новый образ.

- Это лучшее фото из всех, - написал подписчик Лиман, - почаще и побольше таких. Нужно прекращать постить полураздетые, а то так никогда и не выйдешь замуж удачно. По крайней мере, я бы не взял.

- После такой фотографии начинаешь смотреть на блеск глаз, - поддержал его другой.

Однако стоит заметить, что на этой фотографии лайков чуть ли не в два раза меньше обычного.

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