2018-12-18T15:38:17+03:00
Происшествия

В Ростовской области пенсионерка застряла в вязком иле на отмели реки

Женщину удалось спасти
Илья БОГОМОЛОВ
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Сегодня утром, 18 декабря, на реке была спасена 79-летняя жительница станицы Багаевской. Как сообщили в Ростовской региональной поисково-спасательной службе на внутренних водах и территориальном море, в 8:15 поступило сообщение от местного ЕДДС, о том что на берегу водоема в иле увязла пожилая женщина. Прибывшие на место спасатели увидели, что вода отошла от берега, оголив часть илистого дна. В этой вязкой жиже лежала женщина без теплой одежды и обуви, умоляя о помощи.

Мужчины вызволили пострадавшую из "ловушки" и передали прибившей бригаде скорой помощи. Медики констатировали, что дама получила сильное переохлаждение. Сотрудники оперативных служб так и не смогли добиться от нее, зачем она пошла гулять в таком виде по отмели.

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