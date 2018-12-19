В Ростове-на-Дону автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем Ford

19 Дек. 09:32 2018-12-19T17:32:25+03:00

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В Ростове-на-Дону автоинспекторы вынуждены были устроить погоню за водителем иномарки, который в три часа ночи, двигаясь по проспекту 40-летия Победы, не захотел подчиниться их требованию остановиться. На помощь автоинспекторы позвали коллег.

- Водитель автомобиля Ford, превышая установленную скорость для движения, выехал на автодорогу М-4 «Дон», двигаясь в сторону поселка Рассвет, после чего резким и опасным маневром разворота поменял направление своего движения, - пояснили в автоинспекции.

Решено было дорогу перекрыть с помощью грузовика. Увидев подготовленную

преграду, автомобилист ушел в правую сторону, наехал на металлический забор и продолжил движение уже по другой полосе.

Мужчину все-таки смогли задержать, оказалось, что водитель - ранее судимый 27-летний житель соседнего региона, прав у него не было, а в салоне находился пассажир 1991 года рождения.