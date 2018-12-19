2018-12-19T10:32:18+03:00
Общество

В Аксае во время пожара погиб один человек

Причина возгорания в частном доме еще выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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В Аксае во время пожара погиб один человек. Как сообщили в региональной службе спасения, сообщение о возгорании на улице Подтелково поступило вечером 18 декабря. На место выехали службы оперативного реагирования.

- В тушении было задействовано семь человек, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Спасти 50-летнего мужчину не удалось, 11-летнего мальчика доставили в больницу, он отравился продуктами горения. Причина возгорания уточняется. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать старые и кустарные обогреватели.

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