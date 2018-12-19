Задохнулись в дыму: в Таганроге во время пожара в гараже погибли два человека

19 Дек. 10:06 2018-12-19T10:06:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 декабря, в Таганроге погибли два человека, личности которых еще устанавливают.

Как говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС, в девять часов вечера поступила информация о возгорании в гараже на улице Кузнечной, на место выдвинулись два расчета спасателей. В течение получаса огонь удалось полностью ликвидировать (площадь составила всего четыре квадратных метра).

- Погибли двое мужчин (отравились продуктами горения), - пояснили в ведомстве.

Также огнем поврежден Меrcedes-Benz 190, который находился в гараже. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, не исключено неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в тот же день в Аксае во время пожара погиб один человек, еще одного доставили в больницу.

ВНИМАНИЕ!

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».