Жители Дона задолжали за газ свыше миллиарда рублей

19 Дек. 10:19 2018-12-19T10:27:35+03:00

Только в ноябре в суд подано 1200 исков

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«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» распространил официальное сообщение о том, что в ноябре компания подала более 1,2 тысяч исков к неплательщикам.

- Сумма претензий к абонентам-физическим лицам составила 25,31 млн руб., а к потребителям-предпринимателям - 21,11 млн руб, - говорится в сообщении. - Всего же с начала года компанией было направлено 12 339 исковых заявлений на общую сумму более 1 млрд рублей.

Наибольшая задолженность приходится на потребителей-предпринимателей - порядка 767 млн рублей, а вот за частными лицами сумма долгов в два раза меньше.