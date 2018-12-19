В Ростовской области заработает региональное агентство по развитию туризма

19 Дек. 11:07 2018-12-19T11:07:34+03:00

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19 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с шестым инвестиционным посланием. В ходе его глава региона озвучил, что в Ростовской области будет создано региональное агенство по развитию туризма. Планируется, что новая структура начнет работать с мая 2019 года.

- Туризм - один из приоритетов региона, - сказал губернатор. - И это требует ресурсов, в том числе трудовых. Поэтому мною принято решение о создании агентства по развитию туризма. Матчи чемпионата мира по футболу-2018 доказали, что донской регион очень привлекателен для гостей.

Добавим, что в дни проведения мундиаля туристический поток в Ростовскую область превысил 190 тысяч человек.