Житель Шахт хотел убить отца и его сожительницу, чтобы не отдавать долг

19 Дек. 12:49 2018-12-19T13:10:06+03:00

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В Шахтах вынесли приговор 28-летнему местному местному жителю, который обвинялся в покушении на убийство и незаконное приобретение, хранение оружия. Установлено, что летом прошлого года он приехал на территорию местного вино-водочного завода, где попытался расправиться с отцом и его сожительницей, «не желая исполнять обязательства по возврату им денежного долга».

- Приговором Шахтинского городского суда подсудимый осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в региональной прокуратуре.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону в суд передано дело в отношении мужчины, который решил убить знакомого, чтобы не отдавать крупный долг (750 тысяч рублей). Благодаря стечению обстоятельств, бизнесмен выжил.