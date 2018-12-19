2018-12-19T13:24:13+03:00
Происшествия

В Ростовской области за сутки в пожарах погибли шесть человек

Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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За сутки в пожарах погибли шесть человек.За сутки в пожарах погибли шесть человек.Фото: Архив "КП"
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Вторник, 18 декабря, для спасателей донского региона стал одним из самых сложных. В течение суток в огне погибли шесть человек, удалось выручить четверых.

- В поселке Пригородный погибла 74-летняя пенсионерка, в Семикаракорске - 44-летняя женщина, - говорят в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В Аксае не успели спасти 49-летнего мужчину, мальчика доставили в больницу. В Таганроге в гараже погибли двое, личность одного еще не установлена. Еще один пожар со смертельным исходом случился в Ростове, на улице Казахской.

Спасатели напоминают жителям донского края о соблюдении правил пожарной безопасности в зимний период, а они такие: проверять электропроводку, содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии, не допускать перегрузки сетей, не использовать самодельные обогреватели, не оставлять детей одних, а курить строго отведенных местах.

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