2018-12-19T13:48:18+03:00
Происшествия

Ростовчанин продал иномарку за 400 тысяч рублей, на которой ему разрешили покататься

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Областной УГИБДД
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался местный 34-летний житель. Согласно официальной версии, он подозревается в мошенничестве. Заявление на него написали знакомые, у которых тот попросил машину. Вот только понятие «на время» оказалось у них разное. Владельцы Chevrolet Aveo, устав ждать возвращения иномарки, обратились за помощью в правоохранительные органы. Оказалось, что автомобиль уже продан.

- Он сделал на автомашину поддельный договор и перепродал ее в автоломбард, - рассказали в правоохранительных органах. - Деньги он потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, если его вина будет доказана в суде, ему грозит компенсация ущерба и до шести лет лишения свободы.

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