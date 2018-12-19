Россельхознадзор: на улицах Ростова-на-Дону торгуют фальсифицированной красной икрой

19 Дек. 15:54 2018-12-19T17:18:56+03:00

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Региональный Россельхознадзор обратился к жителям донской столицы с призывом не покупать на улицах и стихийных рынках подозрительную рыбную продукцию, в первую очередь, речь идет о красной икре. Специалисты провели исследования и пришли к выводу, что она таковой не является.

- Установлены факты реализации икры лососевой (горбуша) в железных банках с маркировкой производителя ООО «Камчатские Деликатесы», города Петропавловск-Камчатский, - говорят в Россельхознадзоре, добавляя, что согласно полученным результатам в данной продукции, заявленной как икра горбуши, ДНК горбуши не обнаружена. Также отсутствовали ДНК кеты и ДНК нерки.

Выяснилось, что не существует указанный на маркировкеипроизводитель - ООО «Камчатские Деликатесы». Россельхознадзор уже направил оперативную информацию в ГУ МВД России по Ростовской области и Камчатского края о выявленных фактах фальсификации продукции.