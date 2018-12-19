Автоинспекторы Ростова-на-Дону просят отозваться водителя такси, который помог задержать пьяного лихача

19 Дек. 17:31 2018-12-19T17:31:09+03:00

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Автоинспекторы Ростова-на-Дону просят отозваться водителя такси, который ночью 18 декабря помог задержать пьяного нарушителя. Когда лихач протаранил ограждение и выехал на встречную полосу, уходя от погони, таксист, в машину которого успел сесть автоинспектор (служебное авто осталось перед сбитыми конструкциями) продолжил преследование, в итоге догнал нарушителя.

Напомним, около 3 часов ночи водитель автомобиля «Форд Фокус», который направлялся со стороны города Аксая в сторону Ростова-на-Дону, проигнорировал требование автоинспекторов. Он несколько раз совершал резкие маневры и грубо нарушал ПДД. Известно, что мужчине 27 лет, он уроженец соседнего региона.

ВНИМАНИЕ!

Госавтоинспекция Ростовской области разыскивает водителя такси, который незамедлительно оказал помощь сотрудникам ГИБДД в преследовании автомобиля «Форд Фокус» с целью благодарности. (Позвоните по телефону: 8-951-529-28-69)