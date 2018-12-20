В Ростове-на-Дону будут судить организаторов 13 подпольных казино

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-20T09:53:51+03:00

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Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении двух местных жителей (одному 29, другому 30 лет). Подельников обвиняют в незаконной организации подпольных клубов.

Согласно официальной версии, в 13 помещениях (Ростов, Новочеркасск, Аксай) они установили специальное оборудование и стали, под вывеской всероссийской государственной лотереи, «проводить азартные игры вне игорной зоны». Через год на них вышли сотрудники правоохранительных органов, после чего начались обыски и задержания. В общей сложности было изъято 100 единиц оборудования.

- Во всех игровых залах ими были установлены единые правила проведения азартных игр, а роли в преступной группе распределены, - пояснили в СУ СК России по РО.

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит крупный штраф и лишение свободы - до четырех лет.