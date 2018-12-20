2018-12-20T09:53:51+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить организаторов 13 подпольных казино

Обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении двух местных жителей (одному 29, другому 30 лет). Подельников обвиняют в незаконной организации подпольных клубов.

Согласно официальной версии, в 13 помещениях (Ростов, Новочеркасск, Аксай) они установили специальное оборудование и стали, под вывеской всероссийской государственной лотереи, «проводить азартные игры вне игорной зоны». Через год на них вышли сотрудники правоохранительных органов, после чего начались обыски и задержания. В общей сложности было изъято 100 единиц оборудования.

- Во всех игровых залах ими были установлены единые правила проведения азартных игр, а роли в преступной группе распределены, - пояснили в СУ СК России по РО.

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит крупный штраф и лишение свободы - до четырех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области автомобилисты заплатили почти 1,7 миллиона рублей долгов за месяц
В Ростове-на-Дону на Зорге в такси нашли тела двух человек
Отключение света в Ростове-на-Дону до конца декабря 2018: без света останутся сотни домов
«Будет девочка»: Поклонники Виктории Лопыревой по форме живота определили пол будущего ребенка
В Ростовской области в аварии пострадали два человека
В Ростове-на-Дону проходит конференция, посвященная 25-летию Конституции России
Изъяли 10 кг «травки»: шестерых жителей Ростовской области подозревают в сбыте наркотиков
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону установили шумозащитные экраны
«Знай, что мисс Вселенную выбрали не правильно»: Поклонники пытаются заставить улыбнуться звезду Playboy Марию Лиман
На Мальдивах под елочкой: Третья жена футболиста Тарасова показала как отдыхает на заграничном курорте
«Песня огонь»: «Мисс Россия» Татьяна Котова представила свой новый трек
В Ростовской области фермер заплатит 70 тысяч рублей за то, что скрыл падеж скота
Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна
В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают отвалившиеся кресла на маршруте № 42
Индексация страховых пенсий с 1 января 2019 в Ростове-на-Дону: размер будет увеличен
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали контрабандную косметику