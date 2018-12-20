2018-12-20T10:09:11+03:00
Происшествия

В Ростовской области ищут мужчину, который развращал школьницу

Со слов девочки, составлен фоторобот извращенца
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фоторобот подозреваемого.Фоторобот подозреваемого.
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В Волгодонске разыскивают мужчину, который развращал школьницу. Как позже рассказала девочка, после уроков она возвращалась домой, когда заметила незнакомого мужчину. В это время на улице никого не было. Убедившись в отсутствии других прохожих, мужчина продемонстрировал интимную часть своего тела, чем сильно напугал школьницу.

Родители девочки обратились в правоохранительные органы с заявлением. Со слов девочки был составлен примерный фоторобот злоумышленника. Сейчас его ищут по всему городу. Известно, что на вид ему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, светлые волосы, а глаза темные. Был в куртке с капюшоном и синих джинсах.

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